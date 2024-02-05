31 січня Олександр повернувся в Україну під час обміну військовополоненими. Зараз він проходить реабілітацію.

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Олександр Деменко пережив облогу "Азовсталі" та теракт в Оленівці

Олександр Деменко був строковиком і після закінчення служби підписав контракт з Нацгвардією. До повномасштабної війни охороняв об’єкти поблизу Маріуполя, а 24 лютого 2022 року його підрозділ перевели у місто. Він захищав Маріуполь у складі 15-ї бригади Нацгвардії імені героя України лейтенанта Богдана Завади.

Наприкінці березня 2022 року захисник зазнав осколкових поранень.

Він був у шпиталі, потім, коли вже було тяжко, їх перевели на "Азовсталь". І там почалось пекло. Вони не знали, чи виживуть вони там. Протримались до травня, а 17 травня за наказом президента їх вивели,

– пригадала жінка.

Останнє повідомлення від Олександра Ірина отримала 12 травня 2022 року. Після цього 8 місяців Ірина не знала, де її син та в якому він стані.

Згодом вона знайшла його за допомогою спільноти й дізналася, що її син перебуває в окупованій Горлівці. До цього його тримали в Оленівці й він був там на момент теракту 29 липня 2022 року.

Я подала заявку, у нас група для даних, і я написала, що шукаю сина. І напевно буквально за тиждень надіслали відео, що він знаходиться у Горлівці. Він спочатку був в Оленівці, і вони чули все це, коли той теракт був. Каже: "Мама, вони так кричали",

– сказала вона.

31 січня 2024 року Олександра звільнили з російського полону. За словами Ірини, того дня вона відчувала, що син їй зателефонує.

Я вранці беру фотографію його, цілую і кажу: "Синочку, я чекаю твого дзвінка сьогодні". Сиджу на роботі і дзвонить якийсь номер. "Ви Ірина Іванівна? Ваш син повернувся в Україну". Я потім вже, як закричала. І плакала і кричала",

– сказала Ірина.

Наразі Олександр проходить реабілітацію після отриманих травм та полону. Його мама мріє про зустріч з ним.

Я дуже хочу його обійняти, поцілувати і сказати, що він мій найкращий синочок у світі. Я дуже хвилювалася. Нарешті він вдома. Я тепер трошки заспокоїлась,

– розповіла жінка.

Нагадаємо, що 31 січня Україна провела масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 207 українців. Окрім військових, є також і цивільні.