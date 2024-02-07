Про це у розмові з 24 Каналом зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни застосовують різні методи тиску.
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"Це, мабуть, найбільший злочин після бомбардувань і вбивств цивільного населення", – сказав Андрющенко про дії росіян.
Як пропагандисти діють через дітей
Росіяни вважають, що з дітьми простіше працювати і "виховати з них росіян". З іншого боку – це ще й ключ впливу на батьків.
"Пам'ятаєте, як на самому початку вони розвозили великі телевізори, безкоштовні газети, які й досі роздають. Доросла людина може вимкнути телевізор, не читати газету, але дитину свою не вимкнеш – це найдорожче, що є", – сказав посадовець.
Росіяни насаджують свою пропаганду в школах, спотворюють історію. Діти, повертаючись додому, транслюють це батькам, які будуть вчити з ними уроки чи допомагати із завданнями. І змінити це неможливо.
"Коли батьки вдома кажуть своїм дітям, що розповіді вчителів у школі щонайменше не є правдою, їм дуже швидко пояснили: будете влазити – позбавимо батьківських прав. Я думаю, жоден з батьків не піде на те, щоб ризикувати і втрачати власну дитину, віддати її в руки окупантам. А ті прекрасно це розуміють. Таким чином дорослі занурюються у цю пропаганду і з часом вона спрацьовує", – зазначив Андрющенко.
Крім цього росіяни створюють телеграм-канали, де закликають приєднатися до так званого "руху опору". Орієнтовані вони здебільшого на підлітків. Окупанти ведуть комунікацію, а потім ФСБ приходять до батьків цих дітей.
"Це велика провокація була", – додав він.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Німецька компанія з доставки DHL почала "роботу" на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, посилки можна відправити до Маріуполя. Там його позначають частиною так званої "ДНР".
- Росіяни звозять величезну кількість поранених до Маріуполя. Утім, у місті лишають важких, а інших везуть у Таганрог та Ростов-на-Дону.
- Росіяни маркують новими позначками вигляді букви "х" в квадраті свою техніку. Її окупанти перекидали через Маріуполь в напрямку Бердянська і далі.