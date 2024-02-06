Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що вантажі доставляють спочатку у Росію, де їх ретельно оглядає ФСБ. Далі їх пересилають в окупований Маріуполь.

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"Маріуполь, "ДНР", Росія"

Нещодавно з'явилась інформація про те, що з Німеччини через пошту DHL можна безперешкодно надсилати будь-які посилки у Маріуполь.

Ти пишеш "Маріуполь, "ДНР", Росія" – тобто все, що теоретично заборонено згадувати у міжнародному суспільстві – це пишуть на квитанції, приймають, і далі ти відстежуєш (рух посилки – 24 Канал). DHL потім спокійно тебе перенаправляє на пошту Росії і воно доходить до Маріуполя,

– пояснив Петро Андрющенко.

Посилка зазвичай рухається до хабу у Ростові-на-Дону, а потім її перевозять у поштові відділення Маріуполя. Взагалі цікаво відзначити, що Маріуполь не обслуговує пошта Росії, а пошта так званої "ДНР", яка ще офіційно не є частиною російської пошти.

"Тобто ти з треку можеш побачити, як пошта DHL перетворюється на пошту "ДНР". Це вже третій випадок на моїй пам'яті, коли європейські поштові сервіси, працюючи з поштою Росії, спокійно доставляють посилки в окупований Маріуполь з позначками "Маріуполь, "ДНР"", – наголосив Андрющенко.

Тобто фактично посилки, які їдуть з Німеччини, передають Росії, де їх, безсумнівно, ретельно оглядає ФСБ. Такі дії грають на руку російській пропаганді, яка далі транслюватиме, як людям "добре" живеться в окупованому Маріуполі. Це стосується і західної преси, зважаючи на скандал з німецьким журналістом у Маріуполі.

Зверніть увагу! Цікаво відзначити, що влітку 2022 року DHL повідомила, що припиняє свою діяльність всередині Росії. Компанія припинила надавати послуги доставки з інших країн на територію Росії ще з початку березня того ж року. У DHL пояснили, що таке рішення було спричинене технічними проблемами з ІТ-інфраструктурою, операційними труднощами та юридичними обмеженнями.

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