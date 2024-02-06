Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что грузы доставляют сначала в Россию, где их тщательно осматривает ФСБ. Далее их пересылают в оккупированный Мариуполь.

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"Мариуполь, "ДНР", Россия"

Недавно появилась информация о том, что из Германии через почту DHL можно беспрепятственно отправлять любые посылки в Мариуполь.

Ты пишешь "Мариуполь, "ДНР", Россия" – то есть все, что теоретически запрещено упоминать в международном обществе – это пишут на квитанции, принимают, и дальше ты отслеживаешь (движение посылки – 24 Канал). DHL потом спокойно тебя перенаправляет на почту России и оно доходит до Мариуполя,

– пояснил Петр Андрющенко.

Посылка обычно движется к хабу в Ростове-на-Дону, а потом ее перевозят в почтовые отделения Мариуполя. Вообще интересно отметить, что Мариуполь не обслуживает почта России, а почта так называемой "ДНР", которая еще официально не является частью российской почты.

"То есть ты с трека можешь увидеть, как почта DHL превращается в почту "ДНР". Это уже третий случай на моей памяти, когда европейские почтовые сервисы, работая с почтой России, спокойно доставляют посылки в оккупированный Мариуполь с пометками "Мариуполь, "ДНР"", – подчеркнул Андрющенко.

То есть фактически посылки, которые едут из Германии, передают России, где их, несомненно, тщательно осматривает ФСБ. Такие действия играют на руку российской пропаганде, которая дальше будет транслировать, как людям "хорошо" живется в оккупированном Мариуполе. Это касается и западной прессы, учитывая скандал с немецким журналистом в Мариуполе.

Обратите внимание! Интересно отметить, что летом 2022 года DHL сообщила, что прекращает свою деятельность внутри России. Компания прекратила предоставлять услуги доставки из других стран на территорию России еще с начала марта того же года. В DHL объяснили, что такое решение было вызвано техническими проблемами с IТ-инфраструктурой, операционными трудностями и юридическими ограничениями.

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