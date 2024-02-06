Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що на минулому тижні в місто завезли два автобуси російських військових, які мали поранення. Проте в місті на лікуванні залишили лише 10 окупантів, які потребували термінових операцій.
До теми Російська пропаганда в європейських ЗМІ, – Андрющенко про німецького журналіста в Маріуполі
Відділення повністю забиті
В маріупольській лікарні інтенсивної терапії №2 в хірургічному відділенні лікували цих окупантів.
Решту поранених перевезли до Росії – у Таганрог та Ростов-на-Дону. В Маріуполі їх не залишили чи то через те, що не довіряють місцевим лікарям, чи то поранення у окупантів такі важкі, що в Маріуполі їх би не вилікували,
– припустив радник міського голови Маріуполя.
Відділення, де перебувають окупанти, повністю забиті пораненими. Також приблизно 20 людей повезли на цвинтар. Точніше їх переправляють до Ростова-на-Дону, де біля військового аеродрому є великий хаб. Звідти загиблих відправляють в трунах по домівках. Тому, як підкреслив Петро Андрющенко, це приємна російська логістика.
Якби це ще не заважало лікувати наших цивільних в Маріуполі, наголосив він, було взагалі гарно. Відтак, одні й ті самі лікарі обслуговують і цивільних, і лікують окупантів. Зрозуміло, що цивільні страждають від того, тому що зрозуміло, як розставляються пріоритети в лікуванні.
Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті
- Станом на ранок 6 лютого загинуло 1020 окупантів. Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліквідовано 390 580 одиниць особового складу ворога.
- У лютому бійці 65 окремої механізованої бригади ЗСУ поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області відмінусовала російську штурмову групу. Окупанти висунулися на штурм позицій ЗСУ. Проте завдячуючи злагодженим діям аеророзвідки та артилерії, російський штурмовиків ліквідували.
- Також противник щодня втрачає військову техніку. З початку війни він залишився без: танків – 6 365 (+17), бойових броньованих машин – 11 857 (+35), артилерійських систем – 9367 (+18), РСЗВ – 979 (+0), засобів ППО – 665 (+1), літаків – 332 (+0), гелікоптерів – 324 (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0), крилатих ракет – 1848 (+0), кораблів /катерів – 24 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41), спеціальної техніки – 1 496 (+10).