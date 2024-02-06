Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на прошлой неделе в город завезли два автобуса российских военных, у которых были ранения. Однако в городе на лечении оставили только 10 оккупантов, которые нуждались в срочных операциях.

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Отделения полностью забиты

В мариупольской больнице интенсивной терапии №2 в хирургическом отделении лечили этих оккупантов.

Остальных раненых перевезли в Россию – в Таганрог и Ростов-на-Дону. В Мариуполе их не оставили то ли из-за того, что не доверяют местным врачам, то ли ранения у оккупантов такие тяжелые, что в Мариуполе их бы не вылечили,

– предположил советник городского головы Мариуполя.

Отделение, где находятся оккупанты, полностью забиты ранеными. Также примерно 20 человек повезли на кладбище. Точнее их переправляют в Ростов-на-Дону, где возле военного аэродрома есть огромный хаб. Оттуда погибших отправляют в гробах по домам. Поэтому, как подчеркнул Петр Андрющенко, это приятная российская логистика.

Если бы это еще не мешало лечить наших гражданских в Мариуполе, отметил он, было вообще хорошо. Поэтому, одни и те же врачи обслуживают и гражданских, и лечат оккупантов. Понятно, что гражданские страдают от этого, потому что понятно, как расставляются приоритеты в лечении.

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