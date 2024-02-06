Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що ці підрозділи росіян є новоствореними. Проте куди саме вони прямують, наразі невідомо.

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Перекидають на інші ділянки фронту

В місті виявили російську техніку з позначкою у вигляді букви "х" в квадраті. Вона рухалась через Маріуполь в напрямку Бердянська і далі.

Ми не фіксуємо, щоб ці підрозділи базувались безпосередньо в зоні нашого контролю, тому вони вирушили кудись далі,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Водночас на напрямку з Бердянська (це Запорізький напрям) – рухалась техніка, яка мала позначку "трикутник у трикутнику".

Ця російська техніка рухалась у напрямку Новоазовська. Тому можна припустити, що окупанти концентрують ці підрозділи безпосередньо поблизу нього. Також, імовірно, її перекидають на північ Донецької області або на Луганщину.

Зараз ми намагаємося встановити і зрозуміти, що це за підрозділи та де вони концентруються. Останній раз нові позначки фіксувались декілька місяців тому. Пізніше ми знайшли ці підрозділи аж на Луганському напрямку, де вони брали участь в бойових діях,

– зазначив він.

Водночас це точно свідчить про те, що росіяни готують нові підрозділи. Зазвичай ворожу техніку з позначками "z" та "v" відводять від лінії фронту та доукомплектовують, щоб потім знову відправити на штурми.

Коли з'являється ворожа техніка з новими позначками, то це напевно абсолютно нові підрозділи, сформовані здебільше з контрактників, можливо кадрових військових. Їх перекидають на інші ділянки фронту,

– зауважив Петро Андрющенко.

Також відомо, що росіяни формують нові "елітні" підрозділи "Шторм Гладіатори", і поява техніки з новими позначками може бути пов'язана саме з цим.

Зверніть увагу! В Росії формують новий "елітний" загін "Шторм Гладіатор", який складатиметься з ув'язнених. Проте відбирають їх за певними критеріями. Вони повинні мати високий рівень фізичної підготовки, досвід служби в силових структурах. Також в загін беруть ветеранів бойових дій. Їхнім тренуванням займаються кадирівці та колишні вагнерівці.

Ситуація в Маріуполі