Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що те, що залишилося від комбінату навіть складно назвати "Азовсталлю". Там досі все заміновано, а час від часу лунають вибухи.

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Що відбувається на "Азовсталі"

"На підприємстві часто є задимлення – це горять результати мародерства росіян. Зараз у Маріуполі чергова хвиля приймання металолому Люди заробляють, як можуть, тому що у місті дуже великі проблеми з фінансуванням", – розповів радник міського голови Маріуполя.

Відтак, коли на Азовсталі щось горить, то це часто люди випалюють кабелі, щоб дістати мідь. На початку 90-их років, коли була велика криза, українці вже спостерігали за таким бумом металолому. Також у Маріуполі колись знімали каналізаційні люки, а потім здавали на брух. Через це на вулицях були дірки, але все це Україні давно вдалося подолати, чого не скажеш про окупаційну владу Маріуполя.

На Азовсталі достатньо металолому, але навіть кадировці туди не залазять, тому що це дуже небезпечно, територія досі не розмінована, а ще треба враховувати те, як бомбардували росіяни,

– зауважив Андрющенко.

Він додав. що окупанти зачистили лише ту ділянку, яка була їм потрібна. Далі Рамзан Кадиров посварився з ватажком так званої "днр" Денисом Пушиліним і тепер не може вивозити металолом.

"Кадиров залишив Азовсталь, зараз ним ніхто не займається. Колись у приватному порядку бізнес заходив і розміновував, але зараз комбінат стоїть, з ним нічого не роблять. Все тому, що для того, аби будувати на Азовсталі, треба не один рік, щоб це стало безпечно", – розповів Андрющенко.

Тому велика обіцянка росіян, так і залишається обіцянкою, а замість руїн досі нічого не з'явилося.

Що роблять окупанти з комбінатом Ілліча

На цьому підприємстві відбуваються зовсім інші речі. Комбінат мілітаризували, його довго контролювали кадировці, але їх потрохи відтісняють. Частково завод намагалися відновлювати. Зараз там є велика частина, яку використовують для базування систем ППО, різних підрозділів, недавно там навіть відкрили черговий полігон.

Раніше вони використовували "Азовсталь" для тренувань. Це зрозуміло, бо звідти далеко до житлових будинків, а на "Ілліча" – це майже впритул до приватного сектору,

– підкреслив Андрющенко.

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