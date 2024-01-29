Зараз між Кадировим та Пушиліним триває боротьба. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Конфлікт Кадирова та Пушиліна
Петро Андрющенко зазначив, що Пушилін – це ставленик фсб, завдяки їм він переміг. Після цього Кадиров отримав бізнес з металобрухту та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на знак вдячності від Пушиліна.
Конфлікт, який існує між Кадировим та Пушиліним. Там причина не тільки у грошах. Річ у тім, що Пушилін бачить себе на місці Кадирова з точки зору російської політики. У нього є всі шанси для того,
– сказав посадовець.
Пушилін поки виграє у цьому протистоянні. Він постійно перебуває біля кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Гауляйтер у Москві буває частіше, ніж у Донецьку.
Одна з воєнних веж Кремля, яка за війну, наближає Пушиліна до Путіна, він їм вигідний. Тому ватажок так званої "ДНР" сьогодні має достатньо ваги, щоб воювати з Кадировим. Зокрема, він заборонив чеченському терористу вивозити металобрухт з території Донецької області.
Крім того, за підтримки фсб у Маріуполі фінансово панує віцепрем’єр уряду Росії Марат Хуснуллін. Він опікується забудовами, ремонтами. Також Хуснуллін володіє та керує портом.
Що відбувається у Маріуполі: останнє
- Рамзан Кадиров кілька днів перебував у тимчасово окупованому Маріуполі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у понеділок, 22 січня, Кадиров провів нараду в міській окупаційній адміністрації, а опісля відправився до Філармонії, де повинен був представляти 16-річного сина Адама як гауляйтера міста, проте планам перешкодив звичайний дрон. Росіяни вирішили, що БпЛА стежить за пересуванням Рамзана Кадирова й швидко евакуювали його із сином з Маріуполя.
- Також Андрющенко зауважив, що російські загарбники продовжують використовувати Маріуполь для власних військових цілей. Туди звозять і озброєння, і живу силу. Концентрація військових там відчутно збільшилась.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни будують філіал Нахімовського військово-морського училища. Зараз окупанти дуже швидкими темпами будують споруду училища. Вони планують відкрити його до початку навчального року – восени 2024 року.