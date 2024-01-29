Зараз між Кадировим та Пушиліним триває боротьба. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Конфлікт Кадирова та Пушиліна

Петро Андрющенко зазначив, що Пушилін – це ставленик фсб, завдяки їм він переміг. Після цього Кадиров отримав бізнес з металобрухту та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на знак вдячності від Пушиліна.

Конфлікт, який існує між Кадировим та Пушиліним. Там причина не тільки у грошах. Річ у тім, що Пушилін бачить себе на місці Кадирова з точки зору російської політики. У нього є всі шанси для того,

– сказав посадовець.

Пушилін поки виграє у цьому протистоянні. Він постійно перебуває біля кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Гауляйтер у Москві буває частіше, ніж у Донецьку.

Одна з воєнних веж Кремля, яка за війну, наближає Пушиліна до Путіна, він їм вигідний. Тому ватажок так званої "ДНР" сьогодні має достатньо ваги, щоб воювати з Кадировим. Зокрема, він заборонив чеченському терористу вивозити металобрухт з території Донецької області.

Крім того, за підтримки фсб у Маріуполі фінансово панує віцепрем’єр уряду Росії Марат Хуснуллін. Він опікується забудовами, ремонтами. Також Хуснуллін володіє та керує портом.

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