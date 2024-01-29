Сейчас между Кадыровым и Пушилиным идет борьба. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Конфликт Кадырова и Пушилина
Петр Андрющенко отметил, что Пушилин– это ставленник фсб, благодаря им он победил. После этого Кадыров получил бизнес по металлолому и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича в знак благодарности от Пушилина.
Конфликт, который существует между Кадыровым и Пушилиным. Там причина не только в деньгах. Дело в том, что Пушилин видит себя на месте Кадырова с точки зрения российской политики. У него есть все шансы для того,
– сказал чиновник.
Пушилин пока выигрывает в этом противостоянии. Он постоянно находится возле кремлевского диктатора Владимира Путина. Гауляйтер в Москве бывает чаще, в Донецке.
Одна из военных башен Кремля, какая за войну, приближает Пушилина к Путину, он им выгоден. Поэтому главарь так называемой "ДНР" сегодня имеет достаточно веса, чтобы воевать с Кадыровым. В частности, он запретил чеченскому террористу вывозить металлолом с территории Донецкой области.
Кроме того, при поддержке фсб в Мариуполе финансово властвует вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он занимается застройками, ремонтами. Также Хуснуллин владеет и управляет портом.
Что происходит в Мариуполе: последнее
- Рамзан Кадыров несколько дней находился во временно оккупированном Мариуполе. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в понедельник, 22 января, Кадыров провел совещание в городской оккупационной администрации, а после отправился в Филармонию, где должен был представлять 16-летнего сына Адама как гауляйтера города, однако планам помешал обычный дрон. Россияне решили, что БПЛА следит за передвижением Рамзана Кадырова и быстро эвакуировал его с сыном из Мариуполя.
- Также Андрющенко отметил, что российские захватчики продолжают использовать Мариуполь для своих военных целей. Туда свозят и вооружение, и живую силу. Концентрация военных там значительно увеличилась.
- Во временно оккупированном Мариуполе россияне строят филиал Нахимовского военно-морского училища. Сейчас оккупанты очень быстрыми темпами строят здание училища. Они планируют открыть его к началу учебного года – осенью 2024 года.