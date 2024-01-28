Такое мнение 24 Каналу высказал волонтер и блогер Николай Осиченко, отметив, что в Нахимовском училище будет учиться молодежь из Мариуполя. А также в заведение будут поступать молодые люди с оккупированных территорий.

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Будут учиться гораздо больше людей

Сейчас оккупанты очень быстрыми темпами строят здание училища.

Хотел бы видеть, чтобы они также быстро строили жилье для мирных людей,

– отметил волонтер.

Нахимовское училище строят в хорошем месте – непосредственно у моря, в огромном Приморском парке.

В то же время, уже сейчас на базе так называемой морской академии готовят офицеров для военно-морских сил России. Когда же будет построено училище, там будет учиться гораздо больше людей, чем сейчас.

"Мне жаль, что нашей молодежи, которая будет там учиться, будут промывать мозги. Когда в 2022 году происходил штурм Мариуполь, то в атаку шли сначала местные жители, из которых состояли военные корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". А уже потом – кадыровцы, военные России и т.д.", – подчеркнул Николай Осиченко.

Кстати говоря. Нахимовское училище находится в Санкт-Петербурге. Оно имеет 4 филиала в России, а также на территории временно оккупированного Крыма – в Севастополе.

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