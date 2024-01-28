Таку думку 24 Каналу висловив волонтер та блогер Микола Осиченко, зазначивши, що в Нахімовському училищі буде навчатися молодь з Маріуполя. А також до закладу будуть вступати молоді люди з окупованих територій.

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Будуть навчатися набагато більше людей

Зараз окупанти дуже швидкими темпами будують споруду училища.

Хотів би бачити, щоб вони так само швидко будували житло для мирних людей,

– зазначив волонтер.

Нахімовське училище будують в гарному місці – безпосередньо біля моря, у величезному Приморському парку.

Водночас вже зараз на базі так званої морської академії готують офіцерів для військово-морських сил Росії. Коли ж буде побудовано училище, там буде навчатися набагато більше людей, ніж зараз.

"Мені шкода, що нашій молоді, яка навчатиметься там, будуть промивати мізки. Коли у 2022 році відбувався штурм Маріуполя, то в атаку йшли спочатку місцеві жителі, з яких складались військові корпуси так званих "ДНР" та "ЛНР". А вже потім – кадирівці, військові Росії тощо", – наголосив Микола Осиченко.

До речі. Нахімовське училище розташоване в Санкт-Петербурзі. Воно має 4 філіали в Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму – у Севастополі.

Що відбувається в Маріуполі