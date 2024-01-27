Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зауваживши, що їм віддали певні економічні моменти. Він додав, що у місті немає єдності на рівні "політичного керівництва". До слова, Кадиров приїжджав у Маріуполь, аби "протягнути" свого сина до "влади".

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"Ми бачимо боротьбу між представниками МО, представниками структур силових. Мовиться про структури ФСБ і політична частина. І ще там десь Кадиров. Щонайменше 4 сфери впливу", – сказав Забавін.

Вони постійно борються між собою за певні елементи економічного прибутку в Маріуполі. Між собою поділили навіть стихійні ринки та малі сфери без ідеологічної складової.

Коли ватажки з певної категорії приїжджають до Маріуполя, виникає питання – чому вони туди приїхали. Вони приїхали забрати те, що накопичено було для них за той період і дізнатися, де і що вони ще можуть в який потік вклинитися,

– наголосив депутат Маріупольської міськради.

Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі