Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, отметив, что им отдали определенные экономические моменты. Он добавил, что в городе нет единства на уровне "политического руководства". К слову, Кадыров приезжал в Мариуполь, чтобы "протащить" своего сына к "власти".

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"Мы видим борьбу между представителями МО, представителями структур силовых. Речь идет о структурах ФСБ и политической части. И еще там где-то Кадыров. По меньшей мере, 4 сферы влияния", – сказал Забавин.

Они постоянно борются между собой за определенные элементы экономической прибыли в Мариуполе. Между собой разделили даже стихийные рынки и малые сферы без идеологической составляющей.

Когда главари из определенной категории приезжают в Мариуполь, возникает вопрос – почему они туда приехали. Они приехали забрать то, что накоплено было для них за тот период и узнать, где и что они еще могут в какой поток вклиниться,

– подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе