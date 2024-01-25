Водночас важку техніку рідше почали помічати в тимчасово окупованому місті. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що її, можливо, везуть через інші міста.
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У Маріуполі концентрують живу силу
Зараз у Маріуполі не фіксують масованого переміщення техніки. Водночас днями окупанти малою колоною підвезли танки у Маріупольський район.
Не знаємо поки, чи танки хочуть кинути на північ Донецької області, чи вони з якихось причин залишаться на території комбінату Ілліча. Начебто, це танки Т-52 з антидроновим захистом. Це остання техніка, яку ми бачили за довгий час,
– зауважив Петро Андрющенко.
Іноді росіяни везуть боєкомплекти та інженерні споруди, а ось важку техніку у Маріуполі не спостерігають. Причини цього невідомі. Є ймовірність, що вона сконцентрована в інших містах.
"Жива сила є, ми бачимо концентрацію. Зараз кажуть про збільшену концентрацію військ до 40 тисяч для подальших атак Авдіївки. Частина з тих 40 тисяч точно сконцентрована в районі Волновахи, Вугледару та Мар'їнки. Це ділянки, на яких можуть бути активніші наступальні дії росіян", – зазначив Андрющенко.
До слова, окупанти також розширили кількість військових баз у проміжку від Маріуполя до Бердянська. Для цього залучили міста, яких раніше не чіпали. Туди відправляють на навчання загони "Шторм Z".
Проблем зі снарядами більше немає
Іншою неприємною новиною є й те, що збільшилась кількість військових полігонів ворога. Спочатку вони з'явились на кордонах Донецької та Запорізької області.
Днями почав працювати полігон в районі лівобережного району Маріуполя. Це полігони для ствольної артилерії. Це означає, що у них знову з'явились снаряди. Це насторожлива інформація,
– наголосив Андрющенко.
З листопада минулого року у росіян не було достатньої кількості снарядів. Однак, найімовірніше, зараз цю проблему вирішили. Хоч боєприпасів менше, ніж було до вересня 2023 року.
Що відбувається в Маріуполі: детальніше
- Раніше у Маріуполі окупанти будували оборонні споруди. Зараз такої тенденції немає через несприятливі погодні умови. Однак до міста все ще звозять інженерну техніку та робітників, тож імовірно, процес може відновитися, як тільки дозволить погода.
- У мережі з'явилося відео, де рієлторка продає росіянам зруйновані квартири українців у Маріуполі. Жінка розповідає про "чудові умови" у квартирі, коли на відео – суцільне понівечення. Ба більше, російська рієлторка розповіла, що власники оселі, мовляв, "не встигли прибрати", бо втікали від обстрілів. Чомусь про те, хто обстрілював місто, жінка не розповіла.
- Нагадаємо, що Кремль планує провести так звані вибори президента також і на окупованих територіях. Зараз, зокрема у Маріуполі, росіяни збирають підписи за Владіміра Путіна. Підходять до цього "креативно". Пункти збору підписів розташували прямо у супермаркетах і агітують людей підходити.