Водночас важку техніку рідше почали помічати в тимчасово окупованому місті. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що її, можливо, везуть через інші міста.

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У Маріуполі концентрують живу силу

Зараз у Маріуполі не фіксують масованого переміщення техніки. Водночас днями окупанти малою колоною підвезли танки у Маріупольський район.

Не знаємо поки, чи танки хочуть кинути на північ Донецької області, чи вони з якихось причин залишаться на території комбінату Ілліча. Начебто, це танки Т-52 з антидроновим захистом. Це остання техніка, яку ми бачили за довгий час,

– зауважив Петро Андрющенко.

Іноді росіяни везуть боєкомплекти та інженерні споруди, а ось важку техніку у Маріуполі не спостерігають. Причини цього невідомі. Є ймовірність, що вона сконцентрована в інших містах.

"Жива сила є, ми бачимо концентрацію. Зараз кажуть про збільшену концентрацію військ до 40 тисяч для подальших атак Авдіївки. Частина з тих 40 тисяч точно сконцентрована в районі Волновахи, Вугледару та Мар'їнки. Це ділянки, на яких можуть бути активніші наступальні дії росіян", – зазначив Андрющенко.

До слова, окупанти також розширили кількість військових баз у проміжку від Маріуполя до Бердянська. Для цього залучили міста, яких раніше не чіпали. Туди відправляють на навчання загони "Шторм Z".

Проблем зі снарядами більше немає

Іншою неприємною новиною є й те, що збільшилась кількість військових полігонів ворога. Спочатку вони з'явились на кордонах Донецької та Запорізької області.

Днями почав працювати полігон в районі лівобережного району Маріуполя. Це полігони для ствольної артилерії. Це означає, що у них знову з'явились снаряди. Це насторожлива інформація,

– наголосив Андрющенко.

З листопада минулого року у росіян не було достатньої кількості снарядів. Однак, найімовірніше, зараз цю проблему вирішили. Хоч боєприпасів менше, ніж було до вересня 2023 року.

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