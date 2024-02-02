Така практика триває від 2014 року. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив правозахисник Павло Лисянський.

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"Відчиняють не завжди відмичками, іноді просто зрізають навіси на вхідних дверях і відповідно заходять в квартиру", – сказав правозахисник.

Росіяни перепродують квартири

Маріуполь – не єдине місто, де росіяни таке чинять. Зокрема, у Бердянську теж полюють за квартирами українців, які виїхали. За словами Лисянського, вони розташовані біля моря і тому "привабливіші".

Ба більше – окупанти перепродають не лише квартири, але й офісні та інші приміщення.

"Офіс Східної правозахисної групи в Лисичанську – так само туди зайшли, провели обшук ФСБ, і відповідно зараз вони, за їх баченням, конфіскували це приміщення і передали окупаційній адміністрації. Тому не тільки квартири, а й офісні приміщення і навіть контейнери на ринках – забирають все, що щось коштує якихось грошей", – пояснив правозахисник.

На жаль, у законних власників квартир наразі немає можливості повернути свою нерухомість. Це питання вирішуватиметься після деокупації.

"Потрібно задокументувати той факт, що ця квартира знаходиться у власності, у жодному разі не викидати українські документи, і відповідно тільки після звільнення вже тоді розпочинати процедуру повернення своєї нерухомості. Тому що ну інші поради стосуватимуться тільки комунікації з окупаційною владою на захоплених територіях України", – пояснив Лисянський.

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