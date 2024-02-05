У Маріуполі вже є дві військових бази. Будівництво третьої, ймовірно, вказує на потребу розпорошити російські підрозділи. Детальніше про причини дій окупантів 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Чому росіяни будують нові бази
У Приморському районі Маріуполя російські військові будують вже третю військову базу. Одна з них – база ОМОНу, інша – повністю військова. Найімовірніше, туди або переводитимуть якісь підрозділи з території комбінату Ілліча, або завезуть нові.
Вони чомусь дуже полюбили Приморський район, там найбільша концентрація будинків, які почали будувати за іпотеками. Тепер стає більш-менш зрозуміло, хто купує ці квартири на нульовому рівні. Думаю, це якраз офіцерський склад, тому їм бази поруч з домом і будують,
– наголосив Петро Андрющенко.
На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча вже давно є військова база окупантів. Однак останнім часом військові звідти розбігаються через певний конфлікт між Рамзаном Кадировим та Дєнісом Пушиліним, адже завод зараз контролює "Ахмат".
"Тому, мабуть, через це росіяни намагаються вивезти свої підрозділи на інші місця базування. Та і як не крути, вони зараз розслабилися. Давно у нас серйозно не "бавовнило", тому вони повиповзали і почали будувати свої бази", – зауважив радник мера Маріуполя.
Крім того, не дивно, що росіяни створюють нові бази саме у житловій забудові. Адже розуміють, що тоді українським військовим буде складно вражати їхні військові об'єкти, які розташовані впритул до будинків.
До Маріуполя звозять росіян: що відомо
- Навала мігрантів у Маріуполі, яка почалася ще восени минулого року, поступово зменшується. Нацменшин заманювали до міста під приводом "відбудови" міста, однак на ділі їх просто почали забирати у військкомати та відправляти на війну. Тож тепер у Маріуполі побільшало самих росіян. Їх приваблює дешева іпотека та висока заробітна плата. Однак не виключено, що і корінних росіян зрештою просто відправлятимуть на фронт.
- Водночас ситуація із квартирами справді набирає обертів. Росіяни планують просто роздавати квартири маріупольців, які загинули або ж виїхали з-під ворожої окупації. Росія, найімовірніше, намагається викорінити всіх маріупольців і заселити місто російськими громадянами.
- У Маріуполі навіть працюють рієлтори, які розрекламовують зруйновані квартири українців росіянам. Квартири цинічно називають "разрушками", а подекуди й відверто брешуть про стан осель.