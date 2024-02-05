У Маріуполі вже є дві військових бази. Будівництво третьої, ймовірно, вказує на потребу розпорошити російські підрозділи. Детальніше про причини дій окупантів 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому росіяни будують нові бази

У Приморському районі Маріуполя російські військові будують вже третю військову базу. Одна з них – база ОМОНу, інша – повністю військова. Найімовірніше, туди або переводитимуть якісь підрозділи з території комбінату Ілліча, або завезуть нові.

Вони чомусь дуже полюбили Приморський район, там найбільша концентрація будинків, які почали будувати за іпотеками. Тепер стає більш-менш зрозуміло, хто купує ці квартири на нульовому рівні. Думаю, це якраз офіцерський склад, тому їм бази поруч з домом і будують,

– наголосив Петро Андрющенко.

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча вже давно є військова база окупантів. Однак останнім часом військові звідти розбігаються через певний конфлікт між Рамзаном Кадировим та Дєнісом Пушиліним, адже завод зараз контролює "Ахмат".

Зверніть увагу! Конфлікт між лідером Чечні Рамзаном Кадировим та так званим ватажком псевдореспубліки на окупованій Донеччині триває уже певний час. Ще торік вони зблизились, а Кадиров навіть отримав бізнес з металолому та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на знак вдячності від Пушиліна. Водночас зараз між ними точиться боротьба за владу.



Зокрема, до окупованого Маріуполя 22 січня навідався Рамзан Кадиров разом з сином. За словами Петра Андрющенка, цей візит Кадирова має на меті "просунути" сина Адама на посаду гауляйтера міста.

"Тому, мабуть, через це росіяни намагаються вивезти свої підрозділи на інші місця базування. Та і як не крути, вони зараз розслабилися. Давно у нас серйозно не "бавовнило", тому вони повиповзали і почали будувати свої бази", – зауважив радник мера Маріуполя.

Крім того, не дивно, що росіяни створюють нові бази саме у житловій забудові. Адже розуміють, що тоді українським військовим буде складно вражати їхні військові об'єкти, які розташовані впритул до будинків.

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