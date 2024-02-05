В Мариуполе уже есть две военные базы. Строительство третьей, вероятно, указывает на необходимость расселить российские подразделения. Подробнее о причинах действий оккупантов 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Советуем посмотреть Немецкий телеканал снял скандальный репортаж в оккупированном Мариуполе: МИД требует объяснений
Почему россияне строят новые базы
В Приморском районе Мариуполя российские военные строят уже третью военную базу. Одна из них – база ОМОНа, другая – полностью военная. Вероятнее всего, туда или будут переводить какие-то подразделения с территории комбината Ильича, или завезут новые.
Они почему-то очень полюбили Приморский район, там самая большая концентрация домов, которые начали строить по ипотекам. Теперь становится более или менее понятно, кто покупает эти квартиры на нулевом уровне. Думаю, это как раз офицерский состав, поэтому им базы рядом с домом и строят,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича уже давно есть военная база оккупантов. Однако в последнее время военные оттуда разбегаются из-за определенного конфликта между Рамзаном Кадыровым и Денисом Пушилиным, ведь завод сейчас контролирует "Ахмат".
"Поэтому, видимо, из-за этого россияне пытаются вывезти свои подразделения на другие места базирования. Да и как ни крути, они сейчас расслабились. Давно у нас серьезно не "хлопнуло", поэтому они повыползали и начали строить свои базы", – заметил советник мэра Мариуполя.
Кроме того, не удивительно, что россияне создают новые базы именно в жилой застройке. Ведь понимают, что тогда украинским военным будет сложно поражать их военные объекты, которые расположены вплотную к домам.
В Мариуполь свозят россиян: что известно
- Нашествие мигрантов в Мариуполе, которое началось еще осенью прошлого года, постепенно уменьшается. Нацменьшинств заманивали в город под предлогом "восстановления" города, однако на деле их просто начали забирать в военкоматы и отправлять на войну. И теперь в Мариуполе стало больше самих россиян. Их привлекает дешевая ипотека и высокая заработная плата. Однако не исключено, что и коренных россиян в конце концов просто будут отправлять на фронт.
- В то же время ситуация с квартирами действительно набирает обороты. Россияне планируют просто раздавать квартиры мариупольцев, которые погибли или выехали из-под вражеской оккупации. Россия, вероятнее всего, пытается искоренить всех мариупольцев и заселить город российскими гражданами.
- В Мариуполе даже работают риелторы, которые разрекламируют разрушенные квартиры украинцев россиянам. Квартиры цинично называют "разрушками", а иногда и откровенно врут о состоянии домов.