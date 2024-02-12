Днями російська ФСБ провела у Маріуполі чергову комплексну операцію, щоб виявити проукраїнських мешканців окупованого міста. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу деталі російської ІПСО та як вдалося завадити ворогу реалізувати цинічний план.

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В єдності сила

Росіяни 6 лютого в новоствореному телеграм-каналі "Анархо-українського руху" опублікували повідомлення із погрозами знищення шкіл та вбивства всіх вчителів. Андрющенко наголосив, що повідомлення були написані на "відвертому малограмотному суржику".

Окупанти навіть не полінилися додати до тексту з погрозами картинки зі зброєю, рецептами "Коктейлю Молотова" тощо.

Наступного дня місцеві пабліки почали писати про замінування шкіл, евакуацію та найголовніше – поширювати "анархо-український" канал серед підлітків.

Росіяни створюють такі канали для того, щоб виявити проукраїнських маріупольців. Дуже потужна спецоперація, але тут ми їх переграли. Всі працювали як єдиний кулак, тому можемо сміливо казати, що єдність веде до перемоги й про це треба всім нагадувати,

– мовив Андрющенко.

Завдяки ефективній та злагодженій роботі працівників з міської ради, інформаційного спротиву, партизанів й спецслужб операція ворога провалилася. ФСБшники були змушені закрити канал, не досягнувши мети.

"Це окупантам дуже не сподобалося, вони розлючені. Після цього росіяни почали активно шукати у місті партизанів. Ворог перетрушує свої окупаційні адміністрації", – додав радник міського голови Маріуполя.

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