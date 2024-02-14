Интересно, что оккупанты сами точно не понимают функционал этих "отрядов". Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Антитеррористические отряды"

По словам Петра Андрющенко, россияне свезли во временно оккупированный Мариуполь отряды росгвардейцев, ОМОНа, кадыровцев и полиции. Но так называемую охрану порядка перекладывают на учебные заведения.

Если почитать, что должны делать директора и учителя-предатели – это осматривать помещения перед проведением массовых мероприятий. Вообще массовые мероприятия должны быть запрещены. Отдельно следить за родителями. Все это вводится в школах, но зачем – не понятно. Ответа нормального нет,

– отметил он.

К этим "антитеррористическим отрядам" не приобщают родителей детей. Это редкий случай.

"Если проанализировать, что это должно быть сплошное слежение за поведением детей и родителей. Легализация контроля. Он усилился уже в социальных сетях – следят что и как комментируют дети. Есть факт, что даже пророссийских детей исключили из школы", – добавил Андрющенко.

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