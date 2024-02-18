Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что делают это для того, чтобы усложнить продвижение ВСУ в будущем. Оккупанты научились на своих предыдущих ошибках.

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Линии обороны в Мариуполе

Российские оккупанты несмотря на напряженную внутреннюю ситуацию в Мариуполе создают новую, уже четвертую, линию обороны.

Первая линия есть на административной границе между Запорожской и Донецкой областью,

есть на административной границе между Запорожской и Донецкой областью, Вторая линия построена после того, как россияне отошли от Роботино и зашли в поселок Никольское, где и сразу начали зарываться. Она тянется до поселка Стародубовка через лесную часть Никольского района. Далее ее должны тянуть в сторону Запорожской области, от Бердянска, чтобы включить ее в единую линию оборонительных сооружений.

Третью линию уже построили. Это "зубы дракона", противотанковые рвы, частично заминированные подходы, частично блиндажи даже с подземными переходами и тому подобное. Это достаточно серьезная линия обороны. После нее между Никольским и Мариуполем остается примерно 18 километров, там есть еще одна линия обороны, которую в значительной степени построили еще ВСУ,

– рассказал Петр Андрющенко.

Российские оккупанты просто отремонтировали и привели в порядок линию обороны, которую в свое время еще делали украинские военные. Последняя, четвертая линия обороны есть на административной границе Мариуполя и внутри Мариуполя также, особенно у рек и мостов.

"Она не такая мощная с точки зрения длины, но серьезная линия обороны. И они не заканчивают, а продолжают рыться. Говорится только о Запорожском направлении, а есть еще север, северо-запад и северо-восток – это с направления Донецка и Угледара – там тоже нарываются. Они готовятся, что в случае чего им будет куда отступать", – объяснил Андрющенко.

Будущее продвижение ВСУ будет затруднено

Так называемый оккупационный гарнизон Мариуполя постоянно находится в городе и проводят тренировки и боевую подготовку в окопах. Это фактически означает, что когда ВСУ будут наступать на Мариуполь, каждое российское подразделение будет знать, где его место, что ему делать и тому подобное.

Они однозначно сделали выводы из Харьковской и Херсонской операции, и нам тоже это надо учитывать. Это уже не смешно, они серьезно настроились и продвигаться нам не будет так просто,

– подытожил Андрющенко.

В то же время в городе остаются автомобильные дороги, их пока развивают. Россияне хотят построить кольцо в Крым.

"Будет нам легче "Леопардами" продвигаться по асфальту в Мариуполь", – добавил Андрющенко.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе