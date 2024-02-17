Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що злочинна влада просто знущається з людей. Всі обіцянки відновити Маріуполь, так і залишилися на словах.

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Чому людям не виплачують пенсії

"У Маріуполі ми дійшли вже до відвертих бунтів. Наші пенсіонери брали штурмом пенсійні та поштові відділення, тому що це просто знущання", – розповів Петро Андрющенко.

Причиною бунтів стало те, що люди вже третій місяць не можуть отримати свої гроші. З різних повідомлень, які надходять з окупованого міста, стає зрозуміло, що все це через розкрадання росіян.

Росія частково профінансувала Донецьку область для того, щоб виплатити пенсії, але з іншого боку, ці кошти пішли по депозитах, по кишенях, по відкладених платежах. Тому на цих грошах поки що заробляють Денис Пушилін (ватажок так званої "днр" – 24 Канал) і його банда,

– розповів Андрющенко.

Також критичною є ситуація у комунальній сфері. Людей катастрофічно не вистачає, адже маріупольські комунальники у більшості виїхали з міста ще під час евакуацій, а своїх працівників росіяни так і не завезли.

Наприклад, центральний проспект Миру та ще низка центральних вулиць вже п'ятий день без електропостачання і без опалення. Так сьогодні живе місто,

– наголосив Андрющенко.

Натомість окупанти розповідають, що нібито все ремонтують і відновлюють. Насправді вся інфраструктура деградує та нищиться. Вони зробили лише "ямковий ремонт", але коли сніг зійшов, то забрав із собою залишки асфальту. Така сама ситуація зі всією інфраструктурою, адже окупанти тільки вдають, що її ремонтують.

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