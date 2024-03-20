По предварительным данным, убытки нанесенные российским структурам могут оцениваться в сотни тысяч долларов США. Сейчас специалисты изучают, насколько серьезными были эти поражения для россиян.

Интересно В ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам бороться с режимом Путина

ГУР осуществили ряд кибератак на российские структуры

В Центре противодействия дезинформации написали, что украинцы атаковали не только российские государственные, но и частные структуры, финансирующие войну. В частности, все эти атаки происходили с 11 по 18 марта 2024 года.

За 7 дней ГУР МО удалось сделать с российскими структурами следующее:

вывести из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России "Ростелекома";

получить доступ к системе электронного документооборота власти Белгородской области, осуществить фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;

атаковать и вывести из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";

захватить и уничтожить серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;

вывести из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.

В ГУР также отметили, что нанесенный врагу ущерб оценивается сотнями тысяч долларов США. Но точные цифры пока не установлены. Однако это привело к серьезным техническим проблемам в функционировании различных российских организаций.

Ранее киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг России