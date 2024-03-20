За попередніми даними, збитки завдані російським структурам можуть оцінюватися у сотні тисяч доларів США. Наразі фахівці вивчають, наскільки серйозними були ці ураження для росіян.

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ГУР здійснили низку кібератак на російські структури

У Центрі протидії дезінформації написали, що українці атакували не лише російські державні, а й приватні структури, що фінансують війну. Зокрема, всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року.

За 7 днів ГУР МО вдалося зробити з російськими структурами наступне:

вивести з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю Росії "Ростелекому";

отримати доступ до системи електронного документообігу влади Бєлгородської області, здійснити фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атакувати та вивести з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";

захопити та знищити серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;

вивести з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.

У ГУР також наголосили, що завдані ворогу збитки оцінюються сотнями тисяч доларів США. Але точні цифри поки що не встановлені. Однак це призвело до серйозних технічних проблем у функціонуванні різноманітних російських організацій.

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