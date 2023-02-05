Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він повідомив, що працівники компанії "Енергоатом" не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні.
Зверніть увагу В Енергодарі близько 3000 працівникам ЗАЕС окупанти примусово видали російські паспорти
Шукають робітників по об'явах
За його словами, росіяни говорять, що в них все в порядку і вони мають вже понад 3 тисячі підписаних контрактів, і цієї кількості людей достатньо для забезпечення роботи ЗАЕС.
Фактично ж людей, які підписали контракти, – менше тисячі. Якби це було не так, окупанти б не шукали робітників по об'яві,
– наголосив він.
Міський голова зазначив, що росіяни, дійсно, в проросійських соцмережах шукають людей на фахові спеціальності, які повинні мати відповідну освіту, а також потребують підготовки на робочому місці.
"Працівники компанії "Енергоатом" відмовляються підписувати контракти з росіянами, попри психологічний і фізичний тиск", – підкреслив він.
Що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео
Проте співрозмовник відзначив, що "Енергоатом" – соціально орієнтована компанія. Вона зберігає всі соціальні гарантії та виплати за тими працівниками, які, попри те, що їхня перепустка заблокована, переходять на інший графік роботи і продовжують працювати.
"Вони отримують заробітну плату в тому обсязі, в якому їм гарантовано спільним рішеннями компанії та профспілкової організації", – розповів Дмитро Орлов.
Ситуація в Енергодарі: важливе
- 3 лютого в Енергодарі, що на Запоріжжі, вибухнув автомобіль. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, попередньо відомо, що машина належала експрацівнику правоохоронних органів, який перейшов на бік росіян.
- Упродовж уже багатьох місяців ведуться розмови про те, що російські військові зобов'язані покинути територію ЗАЕС та створити навколо неї безпекову зону. Очевидно, поки окупанти не планують цього робити, однак глава "Енергоатому" Петро Котін упевнений, що світова спільнота може посприяти врегулюванню ситуації в регіоні.
- Українська артилерія атакувала позиції ворога в Енергодарі. Місце атаки розташоване на околиці міста, де немає житлових будинків. Ймовірно, під вогнем опинилася ворожа техніка.