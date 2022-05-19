За його словами, виявилося, що будувати в Енергодарі "руський мир" на одному тільки ентузіазмі та за ідею – готові не всі.

Важливо В Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, – ОВА

"Золоті гори", які їм обіцяли, насправді навіть не дотягнули до середньої по українським міркам зарплати. При цьому і це виплачують не всім, адже зрадники так і не змогли втілити в Енергодарі завдання окупантів.

Атомна станція як працювала, так і працює в українському сегменті енергетики, її працівники отримують зарплату в гривні. Відповідно в місті ходить гривня і витіснити її буде дуже важко. Всі бюджетні процеси відбуваються згідно з чинним українським законодавством,

– розповів Дмитро Орлов.

"Це означає, що у колаборантів немає навіть шансу запустити туди руки. А свого бюджету немає, бо чим його наповнювати? Та не так це і цікаво, як наповнювати свої кишені", – додав Орлов.

Що встигли зробити окупанти

Енергодарський міський голова повідомив, що з усіх "здобутків"окупантів – парад побєдобєсія, а також три десятки однакових відео на цю тему для звіту перед Москвою. При цьому ще й підставлені мешканці міста, яких використали пропагандисти.

Крім того, Дмитро Орлов ще додав такі "здобутки" окупантів:

Відправлені в Крим огірки з редискою.

Перефарбовані пам’ятники та стела при в’їзді до міста.

Побілені "паребрики".

Масово зачинені аптеки, які спеціально ліквідували для перекупників. Тепер вони продають ліки з накруткою в 3 – 4 рази від вартості.

Торгівля на землі та з багажників машин, що нагадує початок 90-х минулого століття.

Віджаті авто і навіть бізнеси, які люди будували роками й втратили за 2 місяці.

Крім того, окупанти займаються залякуваннями та побиттями енергодарців, а також утримують їх у підвалах.

За приблизними оцінками зараз окупанти тримають в заручниках близько 50 мешканців Енергодара,

– наголосив Дмитро Орлов.

Також він додав, що зрадники починають зливатися під різними приводами: хвороба, картоплю треба садити в селі й інше. "Тепер вони хочуть бути подалі від корабля, який іде на дно", – додав Орлов.

За його словами, це на фоні подій, що відбуваються за межами Енергодара. Адже ЗСУ готуються до контрнаступу, що прогнозовано. Навіть зрадники розуміють, що Енергодар буде звільнено.

Може зацікавити – бояться ЗСУ: росіяни підірвали дорогу на Запоріжжі