Про це для 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що, ймовірно, під вогнем опинилася ворожа техніка.
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"Там є парк Перемоги на околиці міста, ближче до Каховського водосховища. Туди щось дуже непогано прилетіло. Там часто росіяни у парковій зоні ховали техніку", – сказав журналіст.
Він повідомив, що напередодні захисники били по ворогу у Кам'янці та Пологах. За словами кореспондента, українські військові щодня руйнують плани ворога.
Вибухи у Бердянську
Захисники 3 січня атакували техніку ворога поблизу аеропорту Бердянська. За словами кореспондента, влучання у це місце вже були. Окупанти заявили, що причиною є дрон.
"Навіть їхні російські військкори заперечили, що дуже багато було диму й вибухів, як для якогось там дрона кустарних виробництв", – зауважив кореспондент.
Що відбувається у Запорізькій області: останні новини
- Ворог 3 січня вдарив по Запоріжжю й уразив цивільну інфраструктуру міста. На місці влучань виникли пожежі. Одна людина отримала поранення.
- Військовий оглядач Денис Попович вважає, що у Запорізькій області можливо готуються до наступальних дій.
- Вороги будуть укріплення поблизу Мелітополя та перекидають туди живу силу.