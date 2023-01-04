У ранковому зведенні Генштабу зазначили, що ворог продовжує зазнавати чималих втрат. Причому як на полі бою, так і в тилу. А все тому, що наші військові успішно відпрацьовують атаки по місцях скупчення як живої сили, так і техніки.

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Знищені склади та бійці ворога

У Генштабі підтвердили успішну роботу ЗСУ 2 січня. У районах Токмака, Мелітополя, Бердянська, Пологів і Василівки на Запоріжжі:

знищено 2 склади боєприпасів;

до 10 одиниць військової техніки;

уражено 2 пункти дислокації ворога;

ліквідовано та поранено близько 260 російських солдатів.

А от за минулу добу наша авіація завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, зафіксований також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу загарбників.

Але і це ще не все. Ракетники й артилеристи уразили:

2 пункти управління,

5 районів скупчення живої сили та техніки;

склад боєприпасів;

пункт управління БпЛА.

Ворог зазнає втрат, але суне вперед

Водночас слід розуміти, що втрати особового складу та техніки не зупиняють ворога. Він зосереджений на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також окупанти намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямку. Що ж стосується оборони, то її спостерігають на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Зауважимо, що за минулу добу Силам оборони вдалося відбити низку атак на Донбасі. Зокрема, у районах Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині, Соледара, Красної Гори, Бахмута, Майорська, Мар'їнки, Новомихайлівки, Побєди та Красногорівки на Донеччині.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там не спостерігалося суттєвих змін. Військова присутність ворога у прикордонних районах зберігається. Натомість наступальних угруповань не зафіксували. Не минулося без обстрілів населених пунктів поблизу.

Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький, Херсонський. Там окупанти не полишають обстрілів. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура.

Наостанок нагадаємо, що станом на ранок 4 січня вдалося ліквідувати 108 190 російських бійців. Ця цифра щоденно лише зростає. Сприяють цьому ті ж ефективні влучання у місця скупчення живої сили ворога. До прикладу, у тій же Макіївці. Як розповіли у ЗМІ, вцілілих бійців планували відправити на фронт, щоб позбутися непотрібних свідків.