У серпні 2023 року ЗСУ повністю звільнили населений пункт Роботине від окупантів. Бійці продовжували рух південно-східніше населеного пункту та південніше Малої Токмачки. Наразі ж ворог активізувався на цьому напрямку.
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Окупанти намагаються відбити Роботине
За даними британської розвідки, сухопутні війська Росії продовжили і, ймовірно, посилили наступ у напрямку села Роботине, яке раніше було відбито Збройними Силами України. З того часу село залишається на лінії фронту.
Повідомляється що російська 58 загальновійськова армія та російські повітряно-десантні війська (ВДВ – 24 Канал), що діяли в цьому районі, зазнали тяжких втрат під час українського контрнаступу.
Втім, Міноборони Британії розповіло, що наразі темп бойових дій, що з того часу знизився, різко зріс. Радше за все, зусилля Росії з вербування, що продовжуються, дозволили окупантам відновитися на цьому напрямку.
За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили,
– мовиться у повідомленні.
Росіяни активізувалися біля Роботиного / Скриншот 24 Каналу, DeepStateMAP
Раніше військовий експерт Роман Світан припустив, що наразі у росіян ще є щонайменше 2 напрямки, де вони спробують за місяць – півтора вирівняти фронт.
Зокрема, окупанти кинуть максимальну кількість сил і засобів у район Роботиного, а також тиснутимуть поблизу Кремінної. А по Авдіївці, ймовірно, зупиняться.
Росіяни почали активно штурмувати Роботине: головне
- Після захоплення Авдіївки росіяни почали стягувати чималу кількість військ на Запорізький напрямок. Відомо також, що окупанти вже почали наступальні дії на Роботине. Вони намагаються зайти в саме село.
- Однак, за словами військового оглядача Давида Шарпа, для суттєвого прориву Росія не зможе одночасно ввести велику кількість сил, та й навіть якби так, не змогла б їх правильно використати, про що свідчить досвід.
- Якщо у росіян таки є достатньо резервів на цьому напрямку, можна припустити, що для них Роботине буде пріоритетною ціллю. Тим паче, що село відкриває українським військовим дорогу на Токмак – надзвичайно важливе місто для обох сторін.