Зараз ситуація на Запорізькому напрямку контрольована. Дії росіян там є передбачуваними. Як пояснив 24 Каналу військовий оглядач Давид Шарп, там окупанти вбачають для себе загрозу наступу ЗСУ.

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Окупанти бояться за Токмак

Росіяни почали стягувати чималу кількість військ на Запорізький напрямок. Відомо також, що окупанти вже почали наступальні дії на Роботине. Вони намагаються зайти в саме село.

Однак для суттєвого прориву Росія не зможе одночасно ввести велику кількість сил, та й навіть якби так, не змогла б їх правильно використати, про що свідчить досвід.

Про прорив тут я б не говорив, для цього виконують інші дії. А ось ідея зрізати Роботинський виступ з військової точки зору одразу напрошується. Тоді, коли український наступ у цьому місці зупинився, одразу можна було сказати, що ті, хто атакували, перебувають у не дуже зручному становищі,

– наголосив Давид Шарп.

Річ у тім, що військові знову з трьох сторін опиняються оточені ворожими військами. Фактично було лише два варіанти: або розширити виступ та отримати ініціативу, або ж оборонятися у невигідній конфігурації.

"Тут є певна схожість з Авдіївкою – це (Роботине – 24 Канал) теж виступ, оточений з трьох сторін. Російське командування, ймовірно, хоче докласти зусиль, аби його зрізати", – пояснив військовий оглядач.

Важливо! Для кращого розуміння ситуації 24 Канал нещодавно підготував матеріал, у якому можна ознайомитись з розташуванням Роботиного на карті.

Якщо у росіян таки є достатньо резервів на цьому напрямку, можна припустити, що для них Роботине буде пріоритетною ціллю. Тим паче, що село відкриває українським військовим дорогу на Токмак – надзвичайно важливе місто для обох сторін. Для окупантів це величезна загроза нового наступу ЗСУ, в результаті якого Токмак можуть звільнити.

Чи є у росіян перспективи на Авдіївському напрямку

У виданні The New York Times написали про те, що російські окупанти зараз намагаються протиснути оборону на п'ятьох напрямках. Це стосується зокрема й Авдіївського плацдарму.

В України було багато часу, щоб завчасно підготувати укріплені позиції, підтягнути резерви. Крім того, російські військові, які штурмували Авдіївку, зазнали дуже великих втрат. Вони не зовсім, м'яко кажучи, можуть далі продовжувати бойові дії,

– наголосив Шарп.

З огляду на ці факти, у росіян немає особливих перспектив для активного просування. Наочним прикладом може стати захоплення Бахмуту торік, коли окупанти втратили шалену кількість військових та техніки, а тому не змогли продовжувати наступальні дії.

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