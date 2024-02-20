Сейчас ситуация на Запорожском направлении контролируется. Действия россиян там являются предсказуемыми. Как пояснил 24 Каналу военный обозреватель Давид Шарп, там оккупанты видят для себя угрозу наступления ВСУ.

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Оккупанты боятся за Токмак

Россияне начали стягивать большое количество войск на Запорожское направление. Известно также, что оккупанты уже начали наступательные действия на Роботино. Они пытаются зайти в само село.

Однако для существенного прорыва Россия не сможет одновременно ввести большое количество сил, и даже если бы так, не смогла бы их правильно использовать, о чем свидетельствует опыт.

О прорыве здесь я бы не говорил, для этого выполняют другие действия. А вот идея срезать Роботинский выступ с военной точки зрения сразу напрашивается. Тогда, когда украинское наступление в этом месте остановилось, сразу можно было сказать, что те, кто там атаковал, находятся в не очень удобном положении,

– подчеркнул Давид Шарп.

Дело в том, что военные снова с трех сторон оказываются окружены вражескими войсками. Фактически было только два варианта: либо расширить выступление и получить инициативу, или обороняться в невыгодной конфигурации.

"Здесь есть определенное сходство с Авдеевкой – это (Роботино – 24 Канал) тоже выступление, окружен с трех сторон. Российское командование, вероятно, хочет приложить усилия, чтобы его срезать", – объяснил военный обозреватель.

Важно! Для лучшего понимания ситуации 24 Канал недавно подготовил материал, в котором можно ознакомиться с расположением Роботино на карте.

Если у россиян таки есть достаточно резервов на этом направлении, можно предположить, что для них Роботино будет приоритетной целью. Тем более, что село открывает украинским военным дорогу на Токмак – чрезвычайно важный город для обеих сторон. Для оккупантов это огромная угроза нового наступления ВСУ, в результате которого Токмак могут освободить.

Есть ли у россиян перспективы на Авдеевском направлении

В издании The New York Times написали о том, что российские оккупанты сейчас пытаются продавить оборону на пяти направлениях. Это касается, в том числе, и Авдеевского плацдарма.

У Украины было много времени, чтобы заблаговременно подготовить укрепленные позиции, подтянуть резервы. Кроме того, российские военные, которые штурмовали Авдеевку, понесли очень большие потери. Они не совсем, мягко говоря, могут дальше продолжать боевые действия,

– подчеркнул Шарп.

Учитывая эти факты, у россиян нет особых перспектив для активного продвижения. Наглядным примером может стать захват Бахмута в прошлом году, когда оккупанты потеряли огромное количество военных и техники, а потому не смогли продолжать наступательные действия.

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