В августе 2023 года ВСУ полностью освободили населенный пункт Роботино от оккупантов. Бойцы продолжали движение юго-восточнее населенного пункта и южнее Малой Токмачки. Сейчас же враг активизировался на этом направлении.

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Оккупанты пытаются отбить Роботино

По данным британской разведки, сухопутные войска России продолжили и, вероятно, усилили наступление в направлении села Роботино, которое ранее было отбито Вооруженными Силами Украины. С тех пор село остается на линии фронта.

Сообщается, что российская 58 общевойсковая армия и российские воздушно-десантные войска (ВДВ – 24 Канал), действовавшие в этом районе, понесли тяжелые потери во время украинского контрнаступления.

Впрочем, Минобороны Британии рассказало, что сейчас темп боевых действий, что с тех пор снизился, резко вырос. Скорее всего, усилия России по вербовке, что продолжаются, позволили оккупантам восстановиться на этом направлении.

За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы,

– говорится в сообщении.

Россияне активизировались возле Роботино / Скриншот 24 Канала, DeepStateMAP

Ранее военный эксперт Роман Свитан предположил, что сейчас у россиян еще есть как минимум 2 направления, где они попытаются за месяц – полтора выровнять фронт.

В частности, оккупанты бросят максимальное количество сил и средств в район Роботино, а также будут давить вблизи Кременной. А по Авдеевке, вероятно, остановятся.

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