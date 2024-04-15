Расположено Работино в Запорожской области. В Силах обороны Юга показали, как выглядит село по состоянию на середину апреля 2024 года. Собственно, после двух лет полномасштабной войны и более полугода в роли форпоста, держащего линию фронта.

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Ни одного неразрушенного здания

Как справедливо констатируют в Силах обороны Юга, сейчас Работино трудно назвать населенным пунктом, поскольку в нем нет населения. Оккупанты принесли в регион "русский мир", что для обычного человека является жизненно опасным.

Спасаясь от россиян, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома. Такое лицо имеет "русский мир". Именно так "асвабадители" освобождают наши территории... Освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни,

– пишут в ВСУ.

В Силах обороны Юга добавляют, что враг также имеет часто наглость хвастаться руинами, что он принес на украинскую землю. К тому же отчитываясь об "успехах на фронте".

Работино на Запорожье с неба: видео Сил обороны Юга

Больше о селе

Расположено Работино в Токмакской городской громаде Пологовского района Запорожской области. До начала полномасштабного вторжения его население составляло 480 человек.

6 марта 2022 года Работино оккупировали российские захватчики. Ровно через год, 7 августа 2023 года, по сообщениям СМИ, Вооруженные Силы Украины впервые вошли в пределы села.

Работино оккупировали российские захватчики. Ровно через год, 7 августа 2023 года, по сообщениям СМИ, Вооруженные Силы Украины впервые вошли в пределы села. 22 августа 2023 года на территорию населенного пункта зашли военные 47 ОМБр, которые начали эвакуацию жителей на бронемашинах Bradley.

на территорию населенного пункта зашли военные 47 ОМБр, которые начали эвакуацию жителей на бронемашинах Bradley. 23 августа 2023 года , в День Государственного флага Украины, над селом подняли украинский флаг. Тогда и окончательно освободили Работино от российских оккупантов.

, в День Государственного флага Украины, над селом подняли украинский флаг. Тогда и окончательно освободили Работино от российских оккупантов. 28 августа 2023 года официально об освобождении населенного пункта сообщило Министерство обороны Украины.

официально об освобождении населенного пункта сообщило Министерство обороны Украины. 26 декабря 2023 года из-за постоянных штормов со стороны российских военных ВСУ отошли на более выгодные позиции к северу от села.

Где расположено село Работино в Запорожской области: смотрите на карте от DeepState