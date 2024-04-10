Военные отметили, что ситуация возле Работино остается под контролем. А наши защитники продолжают обороняться возле этого населенного пункта.

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Военные рассказали о ситуации возле Работино

В 65 отдельной механизированной бригаде отметили, что в этот день некоторые СМИ и телеграм-каналы подхватили информацию о заходе россиян в Работино без проверки ее достоверности. В частности, военные объяснили, что в этой зоне ответственности действительно происходят регулярные столкновения с ДРГ противника, которые заходят в село и пытаются там закрепиться.

Но успеха оккупанты не имеют, и о попытках штурмов мы тоже регулярно сообщаем,

– отметили в 65 ОМБр.

Военные подчеркнули, что атаки противника наши подразделения отражают артиллерией еще на подступах к Работино, а разрозненные группы оккупантов бойцов 65 бригады и смежных подразделений добивают ударными дронами и минометными расчетами и контрдиверсионными мероприятиями.

"Сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы Сил обороны Украины. Так что, враг его не контролирует", – сказали наши защитники.

В 65 ОМБР попросили украинцев не создавать лишнего хайпа и не опираться на псевдоэкспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к реальной боевой работе и не владеет оперативной обстановкой.

В погоне за искусственной сенсацией такие заявления некомпетентных лиц могут существенно навредить боевой операции, а за этим -- жизни людей. Доверяйте только официальным достоверным источникам и сообщениям уполномоченных лиц Сил обороны Украины,

– призвали военные.

Депутат Запорожья заявил о прорыве россиян в Работино

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что якобы бои уже идут в самом Работино. По словам Лышенко, врагу удалось прорваться в населенный пункт.

Также по данным депутата, якобы со стороны Вербового линия разграничения также "немного сместилась в нашу сторону", а враг "понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ".

Лышенко также отмечал, что россияне якобы "шаг за шагом, по 100 метров уже зашли в Работино". В частности, он говорил, что "продвигаясь на 100 – 200 метров россияне фиксируются, закапываются, а потом их действия повторяются, и так, шаг за шагом".

Обратите внимание! В вечерней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ написал, что наши защитники отбили атаки врага вблизи населенного пункта Работино, что на Ореховском направлении фронта.