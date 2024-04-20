Жителі міста зранку чули вибухи. Відомо, що окупанти атакували промислову інфраструктуру.
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Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі
Зранку 20 квітня окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Внаслідок ворожої атаки було ушкоджено промислову інфраструктуру міста. Про це повідомив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.
Крім цього, в Запорізькій міській раді зазначили, що за попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали.
Наразі міські служби обстежують житловий квартал. Там зазначили, що інформація уточнюється.
Що відомо про вибухи 20 квітня в Запоріжжі
- Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Федоров пояснив, що є загроза ударів швидкісними ракетами.
- О 4:57 журналісти Суспільного повідомили про повторний вибух у місті.
- В Повітряних силах після 4:30 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.