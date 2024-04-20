Жителі міста зранку чули вибухи. Відомо, що окупанти атакували промислову інфраструктуру.

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Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі

Зранку 20 квітня окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок ворожої атаки було ушкоджено промислову інфраструктуру міста. Про це повідомив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.

Крім цього, в Запорізькій міській раді зазначили, що за попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали.

Наразі міські служби обстежують житловий квартал. Там зазначили, що інформація уточнюється.

Що відомо про вибухи 20 квітня в Запоріжжі