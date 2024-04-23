Повітряна тривога в області тривала з 01:17 по 04:03 23 квітня 2024 року. Вибухи чули в Києві, на Київщині працювала ППО.

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Що відомо про наслідки атаки по Київщині

Вночі ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область БпЛА. Тривога тривала майже три години. В декількох районах працювали сили протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам. Всі ворожі дрони знищені,

– розповів ️начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, влучань в житлову або критичну інфраструктуру немає. На щастя, люди також вціліли.

Однак оперативні групи в регіоні продовжують фіксувати наслідки атаки.

Людей закликали під час тривоги йти в укриття та не фотографувати роботу сил ППО чи місця падіння збитих об'єктів.

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