Перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що людей розселюють, їм допомагають відновлювати вікна та двері. Про наслідки ворожого обстрілу розповіли також у ДСНС, Силах оборони Півдня, поліції, МВС та Офісі генпрокурора, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по Одесі

У Офісі генпрокурора повідомили, що росіяни пошкодили:

двоповерховий житловий будинок,

торговельні об'єкти та автомобілі.

Через російську атаку вибито шибки в житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.

Внаслідок атаки зазнали поранень 9 місцевих жителів, серед них четверо дітей: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні,

– заявили в прокуратурі.

Вони відкрили справу за фактом порушення законів і звичаїв війни та розпочали досудове розслідування.

Рятувальники показали наслідки атаки росіян в ніч проти 23 квітня 2024 року

Рятувальники розповіли, що вони врятували 34 людини, з них троє – діти. Психологи допомогли 27 людям.

В Одесі збитий дрон впав у районі житлових будинків / Фото Офісу генпрокурора, Геннадія Труханова, ДСНС, поліції

У ДСНС уточнили, що окупанти:

пошкодили цивільну інфраструктуру. Зокрема, житлові будинки, магазини, автомобілі;

частково зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок. Там спалахнула пожежа, яку загасили.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на місці атаки розгорнула оперативний пункт обігріву для людей.

Міська влада показала наслідки ворожого обстрілу

Зверніть увагу! Сили оборони Півдня повідомили, що у південних регіонах під прицілом російських окупантів була промислова і припортова інфраструктура регіону.

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