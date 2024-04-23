Перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що людей розселюють, їм допомагають відновлювати вікна та двері. Про наслідки ворожого обстрілу розповіли також у ДСНС, Силах оборони Півдня, поліції, МВС та Офісі генпрокурора, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку по Одесі
У Офісі генпрокурора повідомили, що росіяни пошкодили:
- двоповерховий житловий будинок,
- торговельні об'єкти та автомобілі.
Через російську атаку вибито шибки в житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.
Внаслідок атаки зазнали поранень 9 місцевих жителів, серед них четверо дітей: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні,
– заявили в прокуратурі.
Вони відкрили справу за фактом порушення законів і звичаїв війни та розпочали досудове розслідування.
Рятувальники показали наслідки атаки росіян в ніч проти 23 квітня 2024 року
Рятувальники розповіли, що вони врятували 34 людини, з них троє – діти. Психологи допомогли 27 людям.
В Одесі збитий дрон впав у районі житлових будинків / Фото Офісу генпрокурора, Геннадія Труханова, ДСНС, поліції
У ДСНС уточнили, що окупанти:
- пошкодили цивільну інфраструктуру. Зокрема, житлові будинки, магазини, автомобілі;
- частково зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок. Там спалахнула пожежа, яку загасили.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій на місці атаки розгорнула оперативний пункт обігріву для людей.
Міська влада показала наслідки ворожого обстрілу
Росія пошкодила будинки в Одесі
Росія атакувала Україну "Шахедами" та "Іскандерами"
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти вночі проти 23 квітня атакували Україну 16 дронами-камікадзе типу "Шахед" з території мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та Курської області Росії. Також вороги вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області.
- Наші військові збили 15 "Шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей.
- На Миколаївщині спалахнула пожежа у торговельному павільйоні. Її ліквідували рятувальники. У Києві та області також працювала ППО, поранених та пошкоджень немає.