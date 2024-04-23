Первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов заявил, что людей расселяют, им помогают восстанавливать окна и двери. О последствиях вражеского обстрела рассказали также в ГСЧС, Силах обороны Юга, полиции, МВД и Офисе генпрокурора, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по Одессе

У Офисе генпрокурора сообщили, что россияне повредили:

двухэтажный жилой дом,

торговые объекты и автомобили.

Из-за российской атаки выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

В результате атаки получили ранения 9 местных жителей, среди них четверо детей: мальчик и девочка 5 и 9 месяцев, двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу,

– заявили в прокуратуре.

Они открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны и начали досудебное расследование.

Спасатели показали последствия атаки россиян в ночь на 23 апреля 2024 года

Спасатели рассказали, что они спасли 34 человека, из них трое – дети. Психологи помогли 27 людям.

В Одессе сбитый дрон упал в районе жилых домов / Фото Офиса генпрокурора, Геннадия Труханова, ГСЧС, полиции

У ГСЧС уточнили, что оккупанты:

повредили гражданскую инфраструктуру. В частности, жилые дома, магазины, автомобили;

частично разрушили многоквартирный двухэтажный дом. Там вспыхнул пожар, который потушили.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на месте атаки развернула оперативный пункт обогрева для людей.

Городские власти показали последствия вражеского обстрела

Обратите внимание! Силы обороны Юга сообщили, что в южных регионах под прицелом российских оккупантов была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

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