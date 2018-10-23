Резонансне вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на території консульства Саудівської Аравії у Стамбулі сколихнуло весь цивілізований світ.

Що варто знати про саудівського журналіста, якого вбили у консульстві.

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Хто такий Джамаль Хашоггі?

Джамаль Хашоггі народився 13 жовтня 1958 року у місті Медіна.

Він був племінником саудівського бізнесмена Аднана Хашоггі.

Після закінчення державного університету Індіани у США співпрацював із різними саудівськими виданнями. Зокрема, двічі був головним редактором впливової щоденної газети Аль-Ватан.

У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом.



Джамаль Хашоггі: біографія вбитого журналіста

Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю.

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Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну.

Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку.

У вересні 2017-го він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post.



Джамаль Хашоггі вів колонку у виданні Washington Post

Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

На його мікроблог у Twitter було підписано понад 1,6 мільйона користувачів.

Що Хашоггі робив у консульстві у Стамбулі?

Після того, як 59-річний журналіст виїхав із Саудівської Аравії, він фактично жив між трьома країнами: США, Великобританією та Туреччиною.

2 жовтня 2018 року приблизно о 13:00 за місцевим часом Джамаль Хашоггі прибув на зазначену зустріч до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

Йому необхідно було отримати документи про розлучення, щоб мати можливість знову взяти шлюб.

Його наречена – громадянка Туреччини Хатідже Дженґіз – також прийшла з Джамалем до консульства, проте її на територію дипустанови не впустили.



Джамаль Хашоггі і його наречена Хатідже Дженґіз

Вона чекала його до півночі, проте Хашоггі з будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі так і не вийшов.

За словами жінки, наречений попросив її, що у разі, якщо він не повернеться, зв'язатися з владою Туреччини.

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