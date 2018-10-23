Резонансное убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле всколыхнуло весь цивилизованный мир.

Что стоит знать о саудовском журналисте, которого убили в консульстве.

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Кто такой Джамаль Хашогги?

Джамаль Хашогги родился 13 октября 1958 года в городе Медина.

Он был племянником саудовского бизнесмена Аднана Хашогги.

После окончания университета Индианы в США сотрудничал с различными саудовскими изданиями. В частности, дважды был главным редактором влиятельной ежедневной газеты Аль-Ватан.

В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом.



Джамаль Хашогги: биография убитого журналиста

На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.

Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью.

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Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку.

В сентябре 2017-го он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post.



Джамаль Хашогги вел колонку в издании Washington Post

Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

На его микроблог в Twitter были подписаны свыше 1,6 миллиона пользователей.

Что Хашогги делал в консульстве в Стамбуле?

После того, как он уехал из Саудовской Аравии 59-летний журналист фактически жил между тремя странами: США, Великобританией и Турцией.

2 октября 2018 года примерно в 13:00 по местному времени Джамаль Хашогги прибыл на указанную встречу в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ему необходимо было получить документы о разводе, чтобы иметь возможность вновь жениться.

Его невеста – гражданка Турции Хатидже Дженгиз – также пришла с Джамалем в консульство, однако ее на территорию дипучреждения не впустили.



Джамаль Хашогги и его невеста Хатидже Дженгиз

Она ждала его до полуночи, однако Хашогги из здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле так и не вышел.

По словам женщины, жених попросил ее, что в случае, если он не вернется, связаться с властями Турции.

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