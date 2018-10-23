Кто такой Джамаль Хашогги: биография журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии
Резонансное убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле всколыхнуло весь цивилизованный мир.
Что стоит знать о саудовском журналисте, которого убили в консульстве.
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Кто такой Джамаль Хашогги?
Джамаль Хашогги родился 13 октября 1958 года в городе Медина.
Он был племянником саудовского бизнесмена Аднана Хашогги.
После окончания университета Индианы в США сотрудничал с различными саудовскими изданиями. В частности, дважды был главным редактором влиятельной ежедневной газеты Аль-Ватан.
В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом.
Джамаль Хашогги: биография убитого журналиста
На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.
Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью.
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Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.
После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку.
В сентябре 2017-го он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post.
Джамаль Хашогги вел колонку в издании Washington Post
Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.
Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.
На его микроблог в Twitter были подписаны свыше 1,6 миллиона пользователей.
Что Хашогги делал в консульстве в Стамбуле?
После того, как он уехал из Саудовской Аравии 59-летний журналист фактически жил между тремя странами: США, Великобританией и Турцией.
2 октября 2018 года примерно в 13:00 по местному времени Джамаль Хашогги прибыл на указанную встречу в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
Ему необходимо было получить документы о разводе, чтобы иметь возможность вновь жениться.
Его невеста – гражданка Турции Хатидже Дженгиз – также пришла с Джамалем в консульство, однако ее на территорию дипучреждения не впустили.
Джамаль Хашогги и его невеста Хатидже Дженгиз
Она ждала его до полуночи, однако Хашогги из здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле так и не вышел.
По словам женщины, жених попросил ее, что в случае, если он не вернется, связаться с властями Турции.
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