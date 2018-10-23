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      Кто такой Джамаль Хашогги: биография журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии

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      Кто такой Джамаль Хашогги: биография убитого журналиста
      Кто такой Джамаль Хашогги: биография убитого журналиста / Коллаж 24 Канала

      Резонансное убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле всколыхнуло весь цивилизованный мир.

      Что стоит знать о саудовском журналисте, которого убили в консульстве.

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      Кто такой Джамаль Хашогги?

      Джамаль Хашогги родился 13 октября 1958 года в городе Медина.

      Он был племянником саудовского бизнесмена Аднана Хашогги.

      После окончания университета Индианы в США сотрудничал с различными саудовскими изданиями. В частности, дважды был главным редактором влиятельной ежедневной газеты Аль-Ватан.

      В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом.

      Джамаль Хашоггі біографія вбитого журналіста
      Джамаль Хашогги: биография убитого журналиста

      На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.

      Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью.

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      Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну.

      Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку.

      В сентябре 2017-го он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post.

      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашогги вел колонку в издании Washington Post

      Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      На его микроблог в Twitter были подписаны свыше 1,6 миллиона пользователей.

      Что Хашогги делал в консульстве в Стамбуле?

      После того, как он уехал из Саудовской Аравии 59-летний журналист фактически жил между тремя странами: США, Великобританией и Турцией.

      2 октября 2018 года примерно в 13:00 по местному времени Джамаль Хашогги прибыл на указанную встречу в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

      Ему необходимо было получить документы о разводе, чтобы иметь возможность вновь жениться.

      Его невеста – гражданка Турции Хатидже Дженгиз – также пришла с Джамалем в консульство, однако ее на территорию дипучреждения не впустили.

      Джамаль Хашоггі наречена
      Джамаль Хашогги и его невеста Хатидже Дженгиз

      Она ждала его до полуночи, однако Хашогги из здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле так и не вышел.

      По словам женщины, жених попросил ее, что в случае, если он не вернется, связаться с властями Турции.

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      Теги: Джамаль Хашогги журналисты Саудовская Аравия Новости Турции Публикации СМИ
      Источник: 24 Канал
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