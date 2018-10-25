Директор ЦРУ прослушала аудиодоказательство убийства Хашогги, – The Washington Post

Директор ЦРУ Джина Госпел прослушала аудиозапись, на которой, вероятно, записан допрос и убийство журналиста Джамала Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Глава разведки США прослушала запись во время своей тайной поездки в Турцию, сообщает The Washington Post.

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Таким образом, одному из ключевых членов правительства Дональда Трампа был предоставлен доступ к доказательствам, которыми воспользовалась Турция, чтобы обвинить Саудовскую Аравию в умышленном убийстве Хашогги.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ Брюса Риделя, Конгресс США попросит Госпел рассказать, что именно она услышала на аудиозаписи.

Один неназванный чиновник назвал аудиодоказательство "убедительным" и заявил, что он может усилить давление на власти США, чтобы администрация Трампа наконец возложила ответственность за смерть журналиста на Саудовскую Аравию,

– замечает издание.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамал Хашогги?

В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.