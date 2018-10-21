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      Где находится тело убитого журналиста Хашкаджи: в МИД Саудовской Аравии дали комментарий

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      В Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве в Стамбуле
      В Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве в Стамбуле / Getty Images

      Власти Саудовской Аравии пока не располагают информацией о местонахождении тела убитого журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи, и о том, как произошло это убийство. Однако, там рассчитывают выяснить это и наказать виновных.

      Об этом 21 октября заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

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      По его словам, они выяснили, что журналист был убит в консульстве, однако им не известны детали убийства и местонахождение тела.

      Мы намерены установить все факты, и мы намерены наказать тех, кто несет ответственность за это убийство,
      – отметил Адель аль-Джубейр.

      Кроме того, он подчеркнул, что в королевстве будут приняты меры по контролю над разведывательными службами, чтобы никогда не допустить подобных ситуаций. Министр отметил, что причастные к убийству журналиста не координировали свои действия с руководством Саудовской Аравии.

      Это была операция, во время которой в итоге люди вышли за рамки своих полномочий. Они допустили ошибку, когда убили Джамаля Хашкаджи в консульстве и пытались это скрыть,
      – сказал министр.

      Адель аль-Джубейр убежден, что убийцы Хашкаджи совершили преступление и должны быть наказаны. Это была "ужасная ошибка", – добавил министр. Он подтвердил, что информация об участии в операции близких к наследному принцу лиц ошибочна. "Нет, там не было людей, тесно связанных с ним", – отметил министр.

      Были фотографии некоторых сотрудников службы безопасности, которые время от времени входили в его (наследного принца, – ред.) охрану,
      – признал Аль-Джубейр.

      А также добавил, что "это обычное дело", ведь сотрудники службы безопасности на ротационной основе (по очереди) охраняют различных официальных лиц.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

      Кто такой Джамал Хашкаджи?
      59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

      Теги: Жертвы Новости Турции Саудовская Аравия журналисты
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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