Где находится тело убитого журналиста Хашкаджи: в МИД Саудовской Аравии дали комментарий

Власти Саудовской Аравии пока не располагают информацией о местонахождении тела убитого журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи, и о том, как произошло это убийство. Однако, там рассчитывают выяснить это и наказать виновных.

Об этом 21 октября заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

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По его словам, они выяснили, что журналист был убит в консульстве, однако им не известны детали убийства и местонахождение тела.

Мы намерены установить все факты, и мы намерены наказать тех, кто несет ответственность за это убийство,

– отметил Адель аль-Джубейр.

Кроме того, он подчеркнул, что в королевстве будут приняты меры по контролю над разведывательными службами, чтобы никогда не допустить подобных ситуаций. Министр отметил, что причастные к убийству журналиста не координировали свои действия с руководством Саудовской Аравии.

Это была операция, во время которой в итоге люди вышли за рамки своих полномочий. Они допустили ошибку, когда убили Джамаля Хашкаджи в консульстве и пытались это скрыть,

– сказал министр.

Адель аль-Джубейр убежден, что убийцы Хашкаджи совершили преступление и должны быть наказаны. Это была "ужасная ошибка", – добавил министр. Он подтвердил, что информация об участии в операции близких к наследному принцу лиц ошибочна. "Нет, там не было людей, тесно связанных с ним", – отметил министр.

Были фотографии некоторых сотрудников службы безопасности, которые время от времени входили в его (наследного принца, – ред.) охрану,

– признал Аль-Джубейр.

А также добавил, что "это обычное дело", ведь сотрудники службы безопасности на ротационной основе (по очереди) охраняют различных официальных лиц.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи?

59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.