Меркель сделала громкое заявление относительно экспорта оружия в Саудовскую Аравию

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию в связи с неопределенностью по делу убийства журналиста Хашкаджы.

Об этом сообщает Spiegel.

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Меркель подчеркнула, что ее страна осуждает убийство журналиста Хашкаджи, и поэтому не будет продолжать экспортировать оружие Саудовской Аравии.

Есть настоятельная потребность прояснить, что произошло. Мы далеки от прояснения этого и наказания виновных. Что касается экспорта вооружения, это невозможно при данных обстоятельствах,

– отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Видео пресс-конференции Ангелы Меркель и Фолькера Буфье после заседания ХДС в Twitter.

Pressestatement von Angela Merkel und Volker Bouffier nach den CDU-Gremiensitzungen. https://t.co/59sMRMhYIB — CDU Deutschlands (@CDU) 21 жовтня 2018 р.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи?

59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.