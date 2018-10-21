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      Меркель сделала громкое заявление относительно экспорта оружия в Саудовскую Аравию

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Фото из открытых источников

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию в связи с неопределенностью по делу убийства журналиста Хашкаджы.

      Об этом сообщает Spiegel.

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      Меркель подчеркнула, что ее страна осуждает убийство журналиста Хашкаджи, и поэтому не будет продолжать экспортировать оружие Саудовской Аравии.

      Есть настоятельная потребность прояснить, что произошло. Мы далеки от прояснения этого и наказания виновных. Что касается экспорта вооружения, это невозможно при данных обстоятельствах,
      – отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

      Видео пресс-конференции Ангелы Меркель и Фолькера Буфье после заседания ХДС в Twitter.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

      Кто такой Джамал Хашкаджи?
      59-летний саудовский журналист, работавший в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

      Теги: Оружие Новости политики Ангела Меркель Жертвы журналисты Саудовская Аравия Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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