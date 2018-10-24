Трамп назвал "полным провалом" убийство Хашогги и попытки замести следы

Президент США Дональд Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который сотрудничал с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории.

Об этом сообщило издание The Hill.

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Эта концепция изначально была полным провалом. Ее плохо выполнили, а попытка замести следы была худшей в истории,

– заявил американский лидер.

Он также отметил, что тот, кто придумал эту идею, сейчас имеет большие неприятности. По мнению Трампа, никому не понравилось то, что произошло.

"Все очень разгневаны и опечалены этим, и я больше всех", – сказал глава Белого дома.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения. Турецкая полиция сообщила, что журналиста могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри консульства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле.



23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.