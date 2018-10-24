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      Трамп назвав "повним провалом" вбивство Хашоггі та спроби замести сліди

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп назвав вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який співпрацював з американською газетою The Washington Post, найгіршою спробою замести сліди в історії.

      Про це повідомило видання The Hill.

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      Ця концепція з самого спочатку була повним провалом. Її погано виконали, а спроба замести сліди була найгіршою в історії,
      – заявив американський лідер.

      Він також зазначив, що той, хто придумав цю ідею, зараз має великі неприємності. На думку Трампа, нікому не сподобалося те, що сталося.

      "Всі дуже розгнівані і засмучені цим, і я більше за всіх", – сказав очільник Білого дому.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови. Турецька поліція сповістила, що журналіста могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" просто всередині консульства.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, що розташовану у Стамбулі.

      23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі Новини США
      Джерело: 24 Канал
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