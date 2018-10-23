США внесли причетних до вбивства журналіста Хашоггі у "список Магнітського"

У Сполучених Штатах Америки визначили список осіб, відповідальних за вбивство в генконсульстві Саудівської Аравії у Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі, і заборонили їм в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє служба USNEWS.

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Зазначається, що мова йде про 21-о підданого Саудівської Аравії. Як заявив Помпео, ці санкції не будуть останнім словом щодо винних у вбивстві журналіста.

Ми заявляємо, що Сполучені Штати не будуть терпіти прояви жорстоких дій, покликаних змусити замовкнути журналіста,

– зазначив він.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Що таке "Закон Магнітського"?Прийнятий у США в 2012 році закон, що дозволяє відповідати обмежувальними заходами на грубі порушення прав людини. Документ містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.



З 2016 року закон поширюється не тільки на росіян, але і на будь-яких іноземних громадян, чиї імена внесено до документу. Відповідно до закону, імена осіб, причетних до брутальних порушень прав людини, будуть оприлюднені.