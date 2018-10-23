США внесли причастных к убийства журналиста Хашогги в "список Магнитского"

В Соединенных Штатах Америки определили список лиц, ответственных за убийство в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, и запретили им въезд на территорию страны.

Об этом сообщает служба USNEWS.

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Отмечается, что речь идет о 21-м подданном Саудовской Аравии. Как заявил Помпео, эти санкции не будут последним словом в отношении виновных в убийстве журналиста.

Мы заявляем, что Соединенные Штаты не будут терпеть проявления жестоких действий, призванных заставить замолчать журналиста,

- отметил он.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир.

Что такое "Закон Магнитского"?Принят в США в 2012 году закон, позволяющий отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. Документ содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.



С 2016 года закон распространяется не только на россиян, но и на любых иностранных граждан, чьи имена внесены в документ. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.