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      Директор ЦРУ прослухала аудіодоказ вбивства Хашоггі, – The Washington Post

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      Джина Госпел прослухала аудіодоказ вбивства Джамаля Хашоггі
      Джина Госпел прослухала аудіодоказ вбивства Джамаля Хашоггі / Фото з відкритих мереж

      Директор ЦРУ Джина Госпел прослухала аудіозапис, на якому, ймовірно, записаний допит і вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на території консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

      Глава розвідки США прослухала запис під час своєї таємної поїздки до Туреччини, повідомляє The Washington Post.

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      Таким чином, одному з ключових членів уряду Дональда Трампа був наданий доступ до доказів, якими скористалася Туреччина, щоб звинуватити Саудівську Аравію в навмисному вбивстві Хашоггі.

      На думку екс-співробітника ЦРУ Брюса Ріделя, Конгрес США попросить Госпел розповісти, що саме вона почула на аудіозапису.

      Один неназваний чиновник назвав аудіодоказ "переконливим" і заявив, що він може посилити тиск на владу США, аби адміністрація Трампа нарешті поклала відповідальність за смерть журналіста на Саудівську Аравію,
      – зауважує видання.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      ВБИВСТВО САУДІВСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА ХАШОГГІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини політики Кримінальні новини Новини США Новини Туреччини Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія ЦРУ
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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