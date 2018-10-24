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      Король і принц-наступник Саудівської Аравії прийняли сім'ю вбитого журналіста Хашоггі

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      Король і принц-наступник Саудівської Аравії
      Король і принц-наступник Саудівської Аравії / Фото з відкритих джерел

      Королівська сім'я Саудівської Аравії через три тижні після вбивства Джамаля Хашоггі зустрілася з родичами загиблого журналіста.

      Про це повідомляє DW.

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      23 жовтня король Салман і принц-наступник Мухаммед прийняли сім'ю у своєму палаці, висловивши під час особистої зустрічі свої співчуття синові та братові вбитого Джамаля Хашоггі.

      У Саудівській Аравії смерть Хашоггі пояснюють ситуацією, яка вийшла з-під контролю: журналіст начебто помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

      Напередодні міністр закордонних справ королівства Адель аль-Джубейр заявив, що вбивці Хашоггі вчинили злочин і мають бути покарані. Це була "жахлива помилка", – додав міністр. Він ствердив, що інформація про участь в операції близьких до принца-спадкоємця осіб є хибною. "Ні, там не було людей, тісно пов’язаних із ним", – зазначив міністр.

      Були фотографії деяких співробітників служби безпеки, які час від часу входили у його (принца-спадкоємця, – 24 канал) охорону,
      – визнав Аль-Джубейр.

      А також додав, що "це звичайна справа", адже співробітники служби безпеки на ротаційній основі (по черзі) охороняють різних офіційних осіб.

      Проте, варто зазначити, що журналісти турецьких видання Sabah та Hurriyet заявили, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови. Турецька поліція сповістила, що журналіста могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" просто всередині консульства.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, що розташовану у Стамбулі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала. 

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. 

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі Жертви Новини Туреччини журналісти
      Джерело: 24 Канал
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