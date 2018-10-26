Причетний до вбивства Хашоггі саудівський генерал контактував з командою Трампа, – ЗМІ

Заступник керівника розвідки Саудівської Аравії, генерал-майор Ахмед аль-Ассирі, який за інформацією турецьких ЗМІ, віддав наказ про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, незадовго до інавгурації Дональда Трампа контактував з членами його перехідної команди. Темою розмови була зміна режиму в Ірані.

Про це повідомляє The Daily Beast.

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На зустрічі із соратниками Трампа Ассирі відправив наслідний принц Мухаммед ібн Салман, а відбулися вони протягом двох днів на початку січня 2017 року, зазначають автори статті з посиланням на повідомлення, які опинилися в розпорядженні редакції видання.

Ці повідомлення показують, що учасники зустрічей обговорювали багатосторонню стратегію щодо розхитування та повалення чинного іранського режиму, зокрема, економічні, інформаційні та військові методи ослаблення уряду в Тегерані.

Зустрічі в Нью-Йорку організовував Джордж Надер, американець ліванського походження, тісно пов'язаний з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів, який зараз співпрацює з командою спецпрокурора США Роберта Мюллера. На зустрічах був присутнім також ізраїльський SMM-спеціаліст Джоел Замел. У розмовах про зміну режиму в Ірані брав участь і Стів Беннон, а також колишній радник Трампа із нацбезпеки Майкл Флінн,

– йдеться у статті.

The New York Times раніше цього року писала, що Надер просував план з економічного саботажу Ірану та навесні 2017 року пропонував його посадовим особам із Саудівської Аравії, ОАЕ та США. Невідомо, чи цей план запустили в дію або ж він був частиною більшого проекту щодо зміни режиму в Тегерані.

Судячи з повідомлень, Джоел Замело прилітав у Нью-Йорк, щоб допомогти проштовхнути ідею щодо Ірану Ассирі та команді Трампа, і представив готову презентацію з методами ослаблення іранського уряду.

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Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.



Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

ВБИВСТВО САУДІВСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА ХАШОГГІ: ХРОНІКА ПОДІЙ